السعودية اليوم / أمانة الطائف تكثف جولاتها الرقابية على المحال التجارية



الطائف 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

كثفت الفرق الرقابية بأمانة الطائف جولاتها الرقابية الميدانية على الأنشطة الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحلات بيع التموينات الغذائية.

وهدفت الحملة إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق والمرافق التجارية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية ، وجرى خلال الحملة ضبط أكثر من 170 مخالفة تؤثر على صحة المستهلك ، وتم تطبيق الأنظمة الجزائية الرادعة بحق المخالفين مع اغلاق المحلات والمطاعم التي تكررت مخالفاتها.

وبينت أمانة الطائف، أن الفرق الميدانية بالإدارة العامة لصحة البيئة والإدارة العامة للأسواق والبلديات الفرعية تعمل على رصد الملاحظات التي تتعلق بالسلامة الغذائية ومعالجتها بشكل فوري لضمان سلامة المعروضات وتتابع الفرق الرقابية في جولاتها مواقع تحضير الأطعمة والمشروبات الرمضانية ، والتزام أصحاب المستودعات الخاصة بتخزين المواد الغذائية بالاشتراطات الصحية ونظافة المواقع والتزام العمالة بالحصول على الشهادات الصحية مع وجود تراخيض نظامية لمزاولة الأنشطة بكافة المرافق والمنشآت التجارية.

وكشفت الأمانة أنها عاينت تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في أكثر من 5440 مرفقا تجاريا وغذائيا خلال الجولات التفتيشية وألزمتها بتوفير وسائل السلامة الشخصية.

يذكر أن الجولات الرقابية والميدانية بلغت أكثر من 1300 جولة رقابية ميدانية خلال الايام الماضية، وذلك على الأنشطة الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحلات بيع التموينات الغذائية.

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17:45ت م

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