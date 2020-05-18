السعودية اليوم / التدريب التقني بالحدود الشمالية يعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد



عرعر 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدودالشمالية عن مواعيد فتح بوابة القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات ، والمعاهد الثانوية الصناعية.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ستبدأ من تاريخ 4 إلى 17 / 11 / 1441هـ، مشيراً إلى أن التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيكون ابتداء من تاريخ 14 إلى 25 / 11/ 1441هـ ، مبينة أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

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17:44ت م

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