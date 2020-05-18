السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية



أبها 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

ويُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، من خلال التعاون مع القطاع الصحي في تجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتي أبها وخميس مشيط، لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوعا صحيا، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".ا

وفتح المشروع المجال للراغبين في التطوع، من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية، بالتواصل مع علاقات المشروع عبر إحدى الوسائل التالية:- تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، إرسال الطلب بالإيميل

// انتهى //

17:42ت م

0101



أبها 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، اليوم، مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية.ويُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، من خلال التعاون مع القطاع الصحي في تجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتي أبها وخميس مشيط، لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوعا صحيا، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية".اوفتح المشروع المجال للراغبين في التطوع، من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية، بالتواصل مع علاقات المشروع عبر إحدى الوسائل التالية:- تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، إرسال الطلب بالإيميل [email protected] الاتصال الهاتفي بالأرقام: 0172263300 – 0532263300 - 0506683331- إرسال رسالة على حساب الجمعية على مواقع التواصل: @alkawtharorg// انتهى //17:42ت م0101

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.