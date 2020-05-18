السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تناقش 159 رسالة علمية عبر المنصات الإلكترونية



أبها 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

‫ناقشت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا والكليات خلال فترة تعليق الحضور للطلاب والطالبات والمنسوبين 159 رسالة ماجستير ودكتوراه، حيث نُوفشت 113 رسالة ماجستير، و46 رسالة دكتوراه، في مختلف كليات وأقسام الجامعة، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المخصصة.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، أن العمادة عملت أيضًا على إجراءات القبول في 84 برنامج ماجستير ودكتوراه ودبلوم عال حيث تمت إجراءات التسجيل في 50 برنامج ماجستير ودكتوراه غير مدفوعة الرسوم (مجانية) وتم إعلان أسماء المقبولين، فيما تم وضع الإطار التفصيلي للقبول في 34 برنامج دبلوم عال وماجستير ودكتوراه للمرحلة الثانية من القبول (مدفوعة الرسوم وغير مدفوعة) وتم إعلان فتح القبول بهذه البرامج حيث يبدأ في 10 شوال القادم.

// انتهى //

17:41ت م

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