السعودية اليوم / أمطار خفيفة على محايل عسير



محايل 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل عسير شملت أجزاء متفرقة من المحافظة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

17:23ت م

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