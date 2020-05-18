شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل الشورى" تناقش التقرير السنوى لهيئة الطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل
وتم خلال الاجتماع مناقشةُ أبزر ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441هـ، المحال للجنة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها "عن بعد" الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الطيران للمواطنين والمقيمين، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الى مستويات أعلى من الجودة، وتحقيق رضا المستفيدين في قطاع النقل الجوي.
وأبدى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الملحوظات والآراء والاستفسارات، تحقيقًا للتعاون والتكامل بين كافة الاجهزة الحكومية.
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