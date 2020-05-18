شكرا لقرائتكم خبر عن ٢٧ ألف مهمة تفتيشية للدفاع المدني بالمنشآت المصرح لها وقت منع التجول والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن التقرير أعداد المنشآت التي تم الوقوف عليها في مناطق المملكة، وجاءت وفق التالي :
مكة المكرمة (3236 ) منشأة
القصيم (2970 ) منشأة
الرياض( 2783 ) منشأة
الجوف(1029) منشأة
تبوك( 3056) منشأة
حائل( 1758 ) منشأة
الحدود الشمالية ( 495 ) منشأة
جازان (3093 ) منشأة
عسير (1351 ) منشأة
المدينة المنورة(2939) منشأة
الشرقية (1822 ) منشأة
الباحة ( 893 ) منشأة
نجران (1182 ) منشأة
وأكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة للدفاع المدني أن الدفاع المدني في مناطق المملكة يعمل على وجود شراكة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته من أجل تحقيق وتوفير متطلبات السلامة في المنشآت العائدة لهم ، وتنفيذ الانظمة بحق كل من يثبت تهاونه في الالتزام باشتراطات السلامة أو توفير متطلباتها حيث تم إصدار (746) مخالفة.
يذكر أن مراكز السلامة الميدانية مستمرة في عملها خلال فترة منع التجول وتجديد تراخيص الدفاع المدني متاح عبر خدمة سلامة الإلكترونية ، وكذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بلدي ، حيث تم إصدار أكثر من (11947) تصريحاً خلال فترة منع التجول.
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