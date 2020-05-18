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"فُرجت" تسدد مديونية 691 مستفيدا بأكثر من 55 مليوناً

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أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، عن سداد مديونية (691) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة "فُرجت"، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 55 مليون ريال.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة "أبشر" فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.

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