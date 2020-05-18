شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: لأول مرة حالات التعافي تتعدى عدد الإصابات والان نبدء بالتفاصيل

- تسجيل ٢٥٩٣ إصلبة جديدة و٣٠٢٦ حالة تعافي اليوم في المملكة

- متحدث الداخلية: انخفاض في مخالفات منع التجول بإستثناء الرياض

قال متحدث وزارة الصحة في المؤتمر اليومي لمستجدات كورنا ،أن المملكة سجلت اليوم 2593 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

فيما سجلت 3026 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة ، مؤكدا أن 25% من الإصابات الجديدة إناث والذكور 75 % و 44% من الإصابات لسعوديين 56% من جنسيات أخرى

وأشار إلى أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 320 حالة مضيفا أن

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حالات التعافي من كورونا للمرة الأولى تتجاوز العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تتلقى العلاج .

ومن جانبه قال متحدث وزارة الداخلية أن هناك انخفاض في مخالفات منع التجول مع دخول رمضان في جميع مناطق المملكة باستثناء الرياض

ومنطقة الرياض تشهد ارتفاعاً منذ اليوم الـ 10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%

واشار إلى أن هناك ارتفاع في نسبة الحرائق داخل المنازل منذ إقرار منع التجول

وقد نفذت إدارات الشرط ودوريات الأمن في كافة المدن والمحافظات أكثر من 600 جولة ميدانية.