MBC تستنكر الاعتداء على استوديوهاتها في بغداد وتضع الأمر بعهدة السلطات العراقية

2020-05-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

استنكرت “مجموعة MBC” الاعتداء الذي تعرّضت له اليوم استوديوهات قناة “MBC العراق” في العاصمة بغداد، والذي نجم عنه أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

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وقالت المجموعة في بيان لها اليوم: إن “مجموعة MBC” إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرّضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتُجدِّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية، وذلك حمايةً للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها عسى أن تكشف التحقيقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتُتخذ سريعًا الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحؤول دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلًا.

وتعرضت استوديوهات “MBC العراق” في بغداد لاعتداء لم يُسفر عن قتلى وجرحى واقتصرت الأضرار على الماديات، على خلفية حلقة برنامج “مالك بالطويلة” والذي تطرق لمقتل زوجة الشاعر السوري، نزار قباني، بلقيس الراوي، خلال تفجير استهدف السفارة العراقية في بيروت، عام 1981، ونقل مقدم البرنامج روايات حول ضلوع نائب رئيس قوات الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالتخطيط للعملية.



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