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متحدث الداخلية : 2300 حريق بالمنازل و6156 حالة احتجاز منذ منع التجول
انخفاض مؤشر المخالفات بكل المدن باستثناء الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول في المملكة، حيث بلغت حوادث الحريق في المنازل 2300 حادث، كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز 6156 حالة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن إدارات الشرط ودوريات الأمن نفذت في كافة المدن والمحافظات أكثر من 600 جولة ميدانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية بتطبيق تعليمات منع التجمع في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وتمت هذه الحملات بمشاركة جهات حكومية لفرض الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أنه بفضل الله انخفض مؤشر المخالفات بصورة تدريجية مع دخول رمضان في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثناء الرياض الذي يشهد مؤشر المخالفات فيها ارتفاعًا منذ اليوم الـ 10 من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%.
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