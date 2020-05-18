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أوبر تطلق خدمة Uber Medics لدعم العاملين بالقطاع الطبي في السعودية
توفير رحلات منخفضة التكلفة للعاملين بالأطقم الطبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت أوبر اليوم عن إطلاق خدمة Uber Medics في المملكة العربية السعودية. ومن خلال هذه الخدمة، ستعمل الشركة على توفير رحلات منخفضة التكلفة للعاملين بالأطقم الطبية، وذلك كجزء من دعمها المستمر للمجتمعات، والمساهمة في الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ومن خلال Uber Medics، سيمكن للعاملين في القطاع الطبي في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية الاستفادة من خصم بقيمة 25% على رحلاتهم عبر تطبيق أوبر من وإلى أماكن عملهم.
الجدير بالذكر أن خدمة Uber Medics قد تم تصميمها من أجل ضمان توفير وسيلة تنقّل آمنة وموثوقة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والذين يحتاجون إلى خدمات تنقل ضرورية. وعبر إطلاق هذه الخدمة، تأمل أوبر أن تساعد هذه الخدمة الخاصة على توفير الراحة والموثوقية للأطقم الطبية خلال تنقلاتهم اليومية.
وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال محمد بكر قزاز، مدير عام أوبر في المملكة العربية السعودية: “نحن فخورون بإطلاق خدمة Uber Medics في المملكة، وأن نقوم بدورنا بدعم الأطقم الطبية الذين يعملون جاهدين والذين لديهم دور رئيسي في حمايتنا من هذه الجائحة. نحن ملتزمون بالقيام بدورنا للمساعدة في الحدّ من انتشار الفيروس في المدن التي نعمل ضمنها، ودعم مجتمعاتنا في هذه الظروف الاستثنائية. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا العالمية محليًا، سنستمر ببذل قصارى جهدنا لمساعدة العاملين في الأطقم الطبية في الحصول على وسيلة تنقل موثوقة وبأسعار معقولة بكبسة زر”.
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