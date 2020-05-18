، "الإسلامية" تنهي توزيع 88 طن سلال غذائية رمضانية بإندونيسيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 180 ألف صائم بمختلف المدن والقرى هناك

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا توزيع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ، في مدن وقرى إندونيسيا وأستفاد منه 180 ألف صائم.

وبهذه المناسبة، بين سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي أن تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في 18 دولة حول العالم منها جمهورية إندونيسيا الإسلامية تجسيد للعمل الإنساني الذي تميزت به بلادنا منذ نشأتها وحتى هذا العهد الميمون.

ونوه السفير الثقفي بما حظي به البرنامج من إشادات وتنويهات من القيادات السياسية والإسلامية في إندونيسيا لهذا البرنامج الذي ينفذ باسم خادم الحرمين الشريفين في مثل هذه الأيام حرصًا منه على تعاهد إخوانه المسلمين في دول العالم الإسلامي في هذا الشهر الفضيل، ومشاركتهم.

من جانبه، أفاد الملحق الديني بجاكرتا الشيخ أحمد الحازمي بأن الملحقية حرصت خلال تنفيذ البرنامج أن يكون في المناطق التي يوجد بها الدعاة التابعون لها في جميع مناطق ومحافظات وجزر وقرى إندونيسيا، وهو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموينية الأساسية للحياة اليومية، تغطي احتياج الأسر المتعففة.

وأوضح الشيخ الحازمي أن الملحقية وزعت منذ بدء شهر رمضان المبارك المدن المستهدفة أغلب مدن ومحافظات وجزر وقرى إندونيسيا ما مجموعة 4000 سلة غذائية تحوي كل سلة 12 صنفًا من المواد الغذائية ذات الجودة العالية والتي تكفي الأسرة كامل الشهر وتزن مجموع السلال 88 طنًا، تم توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية وبمشاركة فرق عملت على مدار الساعة حتى الانتهاء من التنفيذ.

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وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إندونيسيا السلال الغذائية الرمضانية