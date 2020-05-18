، يضم قطعاً ذهبية قيّمة.. مواطن يعثر على موقع أثري جنوب الليث ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب وزارة السياحة بحمايته من العابثين

عثر مواطن في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على موقع أثري يقع جنوب المحافظة، وبه عدد من القطع الأثرية، والتي أشبه ما تكون ذهباً أو مطلية بالذهب الأصفر.

وقال المواطن في حديثه لـ"الخليج 365": لم يكن اكتشاف هذا الموقع بمحض الصدفة، إنما من خلال البحث والتقصي، حيث إنني من هواة الآثار، وقد كنت أتساءل دائماً: كيف لمحافظة مثل محافظة الليث تتميز باتساع المساحة، والموقع الجغرافي والاستراتيجي ولا يوجد بها مواقع أثرية سوى مدينة السرين؟ وهو الأمر الذي قادني للعثور على هذا الموقع الأثري المهم، بالإضافة إلى حبي وشغفي الشديدين للتعرف على الحضارات، واطلاعي على عدد من الكتب التي تحكي تاريخ بعض هذه الحضارات القديمة.

وأضاف: بدأت بالبحث في المحافظة منذ سنة ونصف، حتى تمكنت من العثور على هذا الموقع الذي توالت عليه الحضارات، والذي يحتوي على العديد من القطع والمجسمات الأثرية التي تدل على وجود حضارات قديمة جداً، حيث إن بعض هذه القطع تعود إلى ما قبل الإسلام، ومنها ما كان بعد الإسلام.

وناشد المواطن وزارة السياحة حماية الموقع وتأمينه بحراسات؛ حتى لا يُسمح للعابثين بالوصول إليه والعبث بما فيه من قطع أثرية قيمة.

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محافظة الليث موقع أثري