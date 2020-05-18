، 7600 مستفيد من مبادرة توصيل الأدوية للمنازل بـ"صحة بيشة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تعبئة البيانات بالاتصال المباشر وتطبيق الواتساب والرابط الإلكتروني

أطلقت صحة بيشة ممثلة ببعض المستشفيات التابعة لها مبادرة توصيل الأدوية للمنازل، وقد بلغ عدد المستفيدون من هذه المبادرة لأكثر من 7600 مستفيد منذ بداية المبادرة.

وتأتي مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، كما تعتبر جزءًا من عدّة مبادرات أطلقتها صحة بيشة منذ بداية الجائحة حفاظاً على سلامة المواطن والمقيم.

وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمستفيدين ؛ حفاظاً على سلامتهم، وقد قُدّمت الخدمات للمستفيدين من خلال تعبئة البيانات المطلوبة عن طريق الاتصال المباشر، وتطبيق الواتساب، والرابط الإلكتروني.صحة بيشة مبادرة توصيل الأدوية للمنازل