محمد بن مسعود - الدمام - عدد الوفيات منذ تفشي الوباء وصل إلى 56 سجّلت وزارة الصحة الصومالية 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1421 حالة. وأفادت وزارة الصحة الصومالية بأن عدد الوفيات منذ تفشي الوباء وصل إلى 56 حالة وفاة. يُذكر أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة وتخوفات من غزو جراد الصحراء.الصومال فيروس كورونا الجديد 18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 04:52 PM Advertisements عدد الوفيات منذ تفشي الوباء وصل إلى 56 الصومال: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1421 حالة الصومال: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1421 حالة سجّلت وزارة الصحة الصومالية 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1421 حالة. وأفادت وزارة الصحة الصومالية بأن عدد الوفيات منذ تفشي الوباء وصل إلى 56 حالة وفاة. يُذكر أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يأتي في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فيضانات عارمة وتخوفات من غزو جراد الصحراء. الكلمات المفتاحية ، الصومال: ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 1421 حالة ،

المصدر : الخليج 365

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