، MBC تستنكر الاعتداء على استوديوهاتها في بغداد ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت السلطات العراقية إلى سرعة محاسبة الفاعلين

استنكرت "مجموعة MBC" الاعتداء الذي تعرضت له اليوم استودیوهات قناة "MBC العراق" في العاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن أضرار مادية جسيمة في الممتلكات.

وقالت المجموعة في بيان لها: "مجموعة MBC إذ تستنكر بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرضت له استوديوهاتها في بغداد، فهي تضع الأمر في عهدة السلطات العراقية، وتجدّد ثقتها في الأجهزة الأمنية والقضائية؛ وذلك حماية للمؤسسة التي تعمل في العراق وفق الأنظمة والقوانين، وكذلك العاملين فيها".

وأضاف البيان: عسى أن تكشف التحقیقات ملابسات الاعتداء وتفاصيله، وتتخذ سريعاً الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاعلين والحيلولة دون تكرار أي اعتداء مشابه مستقبلاً.مجموعة MBC قناة MBC العراق بغداد