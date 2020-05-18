، عبر سكايب.."صحة تبوك" تنهي التعاقد مع استشاريين في تخصصات نادرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينتمون لعدة دول.. في ظل الظروف التي يشهدها العالم من جائحة كورونا

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك، ممثلة بالموارد البشرية "إدارة التعاقد"، أعمالها باستضافة اللجنة الأولى على مستوى وزارة الصحة للتعاقدات الخارجية للأطباء عن طريق "سكايب"، نظرًا للظروف التي يشهدها العالم من جائحة كورونا.

جاء ذلك، بإشراف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من مجموعة من الأطباء الاستشاريين السعوديين بالمنطقة بمختلف التخصصات، بهدف سد احتياج المنطقة من الكفاءات الطبية المتميزة في التخصصات النادرة.

وقالت "صحة تبوك": التخصصات تشمل "جراحة أوعية دموية وتداخلي - عناية مركزة - عناية مركزة أطفال - جهاز هضمي - أعصاب - جراحة تجميل - تخدير أطفال - تخدير عام - قلب - جراحة أنف وأذن وحنجرة - عيون – أشعة - جراحة عظام أطفال" من فئة استشاري.

وأضافت: لجنة التعاقدات الخارجية استقبلت من خلال "سكايب" أكثر من 105 متقدمين من فئة استشاري من عدة دول ومنها "البرازيل - الأرجنتين - البرتغال - اليونان - أسبانيا – فلندا"، حيث أجريت لهم المقابلات الشخصية وإتمام التعاقدات الطبية معهم .

وأردفت "صحة تبوك" أن ذلك يأتي حرصًا على استقطاب أفضل الكوادر الطبية للعمل داخل المنشآت الصحيه بالمنطقة .المديرية العامة للشؤون الصحية تبوك