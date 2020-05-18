، تصاميم بنكهة وطنية.. "كاستل" يطلق مجموعة جديدة مِن الغتر والأشمغة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعدة ماركات وبجميع المقاسات ومن أجود أنواع القطن.. وبقيادة كادر سعودي مميز

أطلق شماغ "كاستل" مجموعة جديدة مِن الغتر والأشمغة المُصنعة في مصانعها في المدينة المنورة بماكينات حديثة؛ لإنتاجها بعدة ماركات، وبجميع المقاسات ومن أجود أنواع القطن.

وتتوفر لدى المجموعة تصاميم مُختلفة وبألوان مُختلفة، وكادر وطني عبارة عن خياطات سعوديات يعملن بالمصنع في قسم الخياطة بِكُل جُهد وإتقان، ويُعتبر أهم هذه الأدمغة هو شماغ كاستل.

وتؤكد المجموعة أنه بعد سؤال ولي العهد لوزير الصناعة السعودية: "شماغك وين مصنوع؟"، فعلى ضوء ذلك تم إطلاق وسم #شماغي_سعودي ليكون إنتاج مصنع المجموعة بالمدينة جُزءاً من تحقيق الرؤية التي أطلقها سمو ولي العهد، ويكون شماغ سعودي من أرقى وأفضل الأنواع لينافس في جودته المصانع الأوروبية.

إلى هذا، أكدت المجموعة أن هُناك متجراً إلكترونياً للمبيعات المباشرة مِن المصنع للمستهلك، ومع ضمان ثبات اللون الأحمر، وتطابق الأطراف، والطلب للمنتجات والتوصيل مِن هُنا: https://castle-shemagh.com.شماغ كاستل المدينة المنورة