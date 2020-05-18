شكرا لمتابعة خبر عن مجلس صحة التعاون الخليجي يكشف عن حزمة تدابير لمواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي عن 5 محاور للعودة للحياة الطبيعية ، وتمثلت هذه المحاور في الحياة اليومية، والحياة العملية، والدراسة، والسياحة ودور العبادة، وشمل محور الحياة اليومية عودة المواصلات العامة، وافتتاح الحدائق والأسواق والمطاعم والتجمعات والأندية الرياضية

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي " تويتر" مؤكدا على ضرورة التباعد الإجتماعي ، والتعقيم والنظافة الشخصية كشرط أساسي للعودة إلى الحياة اليومية، وفي حال ارتياد المواصلات العامة يجب على السائق ارتداء الكمامة ووضع عازل بينهم

وأوضح أنه عند العودة لارتياد المواصلات العامة، يجب على السائق إرتداء الكمامة ووضع عازل بينه وبين الآخربين إضافة لتعقيم الأسطح كثيرة اللمس، وحذر الركاب من الدفع النقدي، ونبه إلى أفضلية عدم استخدام المقعد الأمامي.

وتابع المجلس توصياته ، بحث رواد الأندية الرياضية، على استخدام حاجز، كالملابس والمناشف بين بشرة الشخص والأجهزة الرياضية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية، والاستحمام قبل وبعد استخدام حمامات السباحة موصيا بتقليل الإجتماعات الطلابية بالنسبة لعودة الدراسة ، وتعقيم أدواتهم المدرسية وعدم استعمال أدوات الآخرين، وتجنب المصافحة.