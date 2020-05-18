بالفيديو.. سيول وحبات برد كبيرة في شمال العيص

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): شهدت مدينة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة سيول اجتاحت بعض أجزائها، جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. شهدت مدينة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة سيول اجتاحت بعض أجزائها، جراء الأمطار التى هطلت عليها خلال الساعات الماضية. ووثق أحد المتواجدين في المدينة مقطع فيديو لسيول تتحرك وهي محملة بحبات برد كبيرة الحجم. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت اليوم بنشاط رياح وسحب رعدية على مدينة العيص حتى الساعة التاسعة مساءً.

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