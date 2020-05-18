شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الداخلية: مؤشر المخالفات انخفض منذ دخول رمضان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن مؤشر المخالفات انخفض بصورة تدريجية مع دخول شهر رمضان المبارك، في مناطق المملكة كافة حتى وصل أدنى مستوياته باستثاء الرياض.

وأضاف أن مؤشر المخالفات في الرياض يشهد فيها ارتفاعاً منذ اليوم العاشر من رمضان ولا تزال تسجل أعلى عدد مخالفات منع التجول بنسبة 39%.

ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، بارتفاع نسبة الحرائق داخل المنازل منذ إقرار منع التجول.

وأعلن عن ارتفاع نسبة حوادث الحريق والاحتجاز داخل المنازل منذ بداية منع التجول ، حيث بلغت حوادث الحريق في المنازل (2300) حادث كما بلغ عدد حوادث الاحتجاز (6156) حالة.