شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصحة تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي، عن تسجيل 2593 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه 75% من الحالات الجديدة المصابة كانت من الذكور، و25% من الإناث،كما تمثلت الحالات الجديدة في 11% أطفال، و86% بالغين، و3% كبار السن.

وأضاف أن الوزارة سجلت 3026 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (28,748) حالة، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 320 حالة.