بالفيديو.. سقوط أمطار بضلضل جنوب حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): كشف مقطع فيديو الأمطار التي سقطت اليوم بمنطقة ضلضل جنوب حائل. كشف مقطع فيديو الأمطار التي سقطت اليوم بمنطقة ضلضل جنوب حائل. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه "طقس" من خلال حسابه "تويتر" شكل الأمطار وخي تتساقط بين الصخور لتفتح الطريق فيما بينها. وعلق ناشر الفيديو عليه بالدعوات برفع البلاء والوباء عنا وعن المسلمين يارب العالمين "

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