شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضح حكم صوم أيام أفطرها المسلم ولا يعرف عددها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء على تساؤل ، حول أن بعض الناس أفطروا أيام في رمضان في سنوات سابقة ولا يعرفون عددها بأنه يصوم حتى وإن شك في ذلك.

وقال المطلق، كسالى فأن بعض العواجيز والنساء والشباب يصومون اثنين وخميس والـ6 الأيام البيض، لذا فليصم ولا يهم إن كان صام اليوم فأن كان فرض فيكون قد أداه، وإن كان غير ذلك فهو نافلة.