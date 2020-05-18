شكرا لمتابعة خبر عن مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر المبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر المبارك، حيث ذكر أن شهر رمضان بدأ يوم الجمعة 24 إبريل الماضي في معظم الدول الإسلامية، وعليه يكون يوم الجمعة 22 مايو هو يوم 29 رمضان 1441.

ولفت إلى أن هناك دولا أخرى بدأ فيها شهر رمضان يوم السبت 25 إبريل وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 مايو، ومنها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا، ليكون عيد الفطر في هذه الدول إما يوم الأحد أو الإثنين.

Advertisements

وأشار إلى أن الدول التي سيكون يوم الجمعة 22 مايو هو يوم 29 رمضان، فسيكون رؤية الهلال بها في ذلك اليوم مستحيلة من بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران (تولد الهلال) بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 مايو.

وأضاف أن النسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 مايو، فإن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول أفريقيا وجنوب أوروبا وكندا، في حين ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وتوقع المركز بأن يكون العيد في معظم هذه الدول يوم الأحد 24 مايو أيضا، في حين أنه قد يكون يوم الإثنين 25 مايو في بعضها مثل باكستان وبروناي نظرا لعدم إمكانية رؤية الهلال يوم السبت من هذه المناطق بالعين المجردة.