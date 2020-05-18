شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابان يعيدان عبوات عصائر لأرفف أحد المتاجر بعد شربهما منها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول نشطاء مقطع فيديو لشابان، وهما يفتحان عبوات العصائر ويشربان منها ثم إعادتها لرف العرض مرة أخرى. تداول نشطاء مقطع فيديو لشابان، وهما يفتحان عبوات العصائر ويشربان منها ثم إعادتها لرف العرض مرة أخرى. واظهر مقطع الفيديو والذي كشفته كاميرات أحد المحلات التجارية الكبيرة والشابان يقومان بفتح عدد من عبوات العصائر والشرب منها ثم إعادتها إلى رفوف العرض . وطالب النشطاء بالقبض على الشابان لما اقترفاه.

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