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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزراة الصحة السعودية اليوم الإثنين عن مستجدات عدد الإصابات بفيروس كوورنا المستجد في مختلف مناطق المملكة.

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عاجل : الصحة تسجل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين.. وهذا عدد الحالات الحرجة

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وأوضح المتحدث باسم الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، إن وزارته سجلت اليوم، 2593 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليصل الإجمالي إلى 57345 حالة، بينها 28277 حالة نشطة، منها 237 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

وأضاف العبدالعالي، خلال مؤتمره الصحفي اليومي، تابعه (بويمن) أنه تم تسجيل 3026 حالة تعافي ، ليصل مجموع المتعافين إلى 28748 حالة، فيما تم تسجيل 8 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 320 حالة.