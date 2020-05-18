السعودية تسجل رقماً قياسياً في أعداد المتعافين من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين 18 مايو 2020 تسجيل 2056 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 25722.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية العبدالعالي، أن نسبة التعافي بين المصابين بكورونا في المملكة وصلت إلى 47%، وذلك بفضل القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية والكوادر الطبية والتجهيزات المتوفرة والبروتوكولات المتبعة.

وأوضح العبد العالي، أن السعودية تجري ما بين 15 إلى 18 ألف فحص يومياً، وتهدف إلى مضاعفة هذا الرقم. وفق موقع "البيان".

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وبخصوص الإصابات، فقد سجلت اليوم 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 57.345 حالة كلية.

وكان العدد الإجمالي للإصابات في السعودية قد وصل الأحد إلى 54752 ، منها 28718 حالة نشطة، بينها 202 حالة حرجة في العناية المركزة.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها إلى 586405 فحوص في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 16045 عن يوم السبت.