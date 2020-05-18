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أثارت صورة جمعت بين الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وحفيده الأمير سلمان بن محمد الأبن الأكبر لسمو ولي العهد إعجاب المواطنين. ونشر الصورة حساب “تاريخ آل سعود” على”تويتر” الذي علق عليها :”صورة تجمع سيدي الملك سلمان وعلى يمينه حفيده الأمير سلمان بن محمد الابن الأكبر للأمير محمد بن سلمان حفظهم الله ورعاهم وتم التقاطها في حفل الجنادرية عام 1439هـ/2018م”.





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كانت هذه تفاصيل خبر “تاريخ آل سعود” ينشر صورة لـ”خادم الحرمين” ونجل ولي العهد الأكبر “سلمان الصغير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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