شاهد: “وجبة إفطار” تفجر موجة غضب في الخليج !

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نشرت صفحة كويتية فيديو أثار جدلا كبيرا، ويظهر شخص “خليجي” يرفض إعطاء وجبة إفطار لعامل آسيوي، بحجة أنه غير مسلم.

ويظهر الخليجي في الفيديو وهو يصور عملية توزيع وجبات الإفطار على العمالة الوافدة، وحين جاء دور عامل آسيوي في الطابور سأله عن دينه، وطرده حين أخبره العامل أنه غير مسلم.

وتسبب هذا الموقف في موجة غضب واسعة بين النشطاء، وقال البعض إن الفيديو ليس في الكويت وإنما في قطر، وعلق البعض الآخر على إنه من الإمارات، فيما رد آخرون بأن مكان الحدث لا يهم، ولكن المهم التصرف الغريب على الدين والإسلام والمجتمعات العربية.