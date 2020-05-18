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أظهر مقطع فيديو، تنازل أحد الشباب عن ديون مستحقة له قدرها “مليون ريال” وأكثر. Advertisements وقال موثق المقطع وهو يعدد الشيكات والأوراق المستحقة لهذا الشاب: “الله يحرم وجهه على النار”. بدوره، أكد الشاب المتنازل عن ديونه أنه لا يريد إلا الدعاء له بأن الله ينصره على من ظلمه”.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. شاب يتنازل عن ديون بـ “مليون ريال”.. ويكشف عن “أمنية وحيدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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