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نشر الصحافي الكويتي المتخصص في الشؤون الأمنية والحوادث، أبو طلال الحمراني، مقطع فيديو يهاجم فيه مقدم برنامج الليوان عبد الله المديفر ، الذي يعرض على قناة روتانا خليجية.
وقال “الحمراني” في الفيديو: “المديفر راسلني قبل البرنامج طبعا، والتاريخ مبين بعد، وطلب التواصل معي، لكن ما أبي أكلمه.. غصب ما هو غصب”.
وأضاف: “ياعبد الله يا مديفر، أنا عارف أنك تبي برنامجك ينجح ووجودي أنا راح يسويلك شو، انت بس ذكرت اسمي أصلا، طول رمضان وانت تشتغل ماحد يعرفك إلا أمس لما ذكرتني..، صار ترند، فمبروك الشهرة”.
وتابع: هذه مو أول مرة اللي يرسلوني روتانا خليجية، راح أحط لكم بعد غير عبد الله مديفر وكلهم رفضتهم ، أنا ما أحب الإعلام”.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. الحمراني يرد على المديفر: وش مشكلتك معاي؟ .. “ما حد عرفك إلا لما ذكرتني في برنامجك.. مبروك الشهرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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