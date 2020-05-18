أول تعليق لماجد الحقيل بعد دفن نجله ورسالة شكر لخادم الحرمين

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حرص ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، أمس الأحد، على توجيه رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الظهور الأول له بعد وفاة نجلة “المهند”.

وقال “الحقيل” عبر “تويتر”:الحمدلله حمد الشاكر الراضي وإنا لله وإنا إليه راجعون..أتقدم بالشكر لسيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة والأصدقاء، وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يتقبل خالص دعائكم وأن يكتب أجر من شاركنا في مواساة الفقيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع وزير الإسكان: “ولا أنسى شكر الأوفياء الذين تصدّقوا عن الفقيد في السعودية وفي عدد من الدول العربية؛ تفاعلاً مع تغريدته، وأسأل الله العظيم أن يسخر لكم عباده كما سخّركم له، والحمدلله على كل حال”.

