︎ :
.
وثقت كاميرا مراقبة بأحد المنازل في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، قيام مجهول بحرق سيارة أحد منسوبي الأمن أمام منزله، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق.
وأوضح رئيس رقباء علي سيف وهو مالك المركبة وفقاً لـ “عكاظ”، أنه تلقى عدة اتصالات من جيرانه باشتعال حريق في إحدى مركباته ليسارع بإبلاغ الدفاع المدني الذي تمكن من إخماد الحريق.
وبين أنه يعمل في قطاع الدوريات الأمنية في المحافظة، وأن الحـادث أدى لتضرر مركبة أخرى تعود له كانت متوقفة أمام المركبة المحروقة.
وأضاف أن الجاني استغل فترة منع التجول وخلو الشارع من المارة فترة الصباح، مشيراً إلى أنه لا يعلم دوافع الجاني لكنها ستتضح بعد القبض عليه وتسليمه للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مجهول يحرق سيارة أحد منسوبي الأمن أمام منزله في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.