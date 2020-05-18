︎ :
.
أجابت منصة “أبشر” عن أبرز الاستفسارات، حول خدماتها المقدمة حالياً بشأن مبايعة المركبات وتوصيل رخص السير، وكذلك تمديد تأشيرات الزيارات العائلية.
وأوضحت منصة “أبشر”، أنه في حال عدم إتمام عملية مبايعة مركبة عبر المنصة لأي سبب، سيتم إشعار الطرفين برسالة نصية، ومن ثم إعادة ثمنها خلال 5 أيام عمل.
ونوهت إلى أن ظهور رسالة “تجاوز العدد المسموح للتمديد” عند استخدام خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً، يتطلب تصوير الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات للمديرية العامة للجوزات.
ولفتت إلى أنه جرى حالياً إيقاف خدمة توصيل رخص السير المجددة وسيتم إعلام الراغبين فور إعادتها، لذا ستظهر رسالة “لا توجد وثائق يمكن تسليمها” خلال تقديم طلب بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر “أبشر” تُجيب عن أبرز الاستفسارات حول خدمات مبايعة المركبات وتوصيل الرخص وتمديد الزيارة العائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.