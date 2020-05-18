“أبشر” تُجيب عن أبرز الاستفسارات حول خدمات مبايعة المركبات وتوصيل الرخص وتمديد الزيارة العائلية

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أجابت منصة “أبشر” عن أبرز الاستفسارات، حول خدماتها المقدمة حالياً بشأن مبايعة المركبات وتوصيل رخص السير، وكذلك تمديد تأشيرات الزيارات العائلية.

وأوضحت منصة “أبشر”، أنه في حال عدم إتمام عملية مبايعة مركبة عبر المنصة لأي سبب، سيتم إشعار الطرفين برسالة نصية، ومن ثم إعادة ثمنها خلال 5 أيام عمل.

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ونوهت إلى أن ظهور رسالة “تجاوز العدد المسموح للتمديد” عند استخدام خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً، يتطلب تصوير الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة الرسائل والطلبات للمديرية العامة للجوزات.

ولفتت إلى أنه جرى حالياً إيقاف خدمة توصيل رخص السير المجددة وسيتم إعلام الراغبين فور إعادتها، لذا ستظهر رسالة “لا توجد وثائق يمكن تسليمها” خلال تقديم طلب بذلك.



