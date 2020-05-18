مغردون ينعون الممرض الحسيني.. ويطالبون الصحة بمعاملته كشهيد

توفي بمكة عقب إصابته بكورونا
نعى مغردون الممرض خالد الحسيني الذي توفي بمكة المكرمة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال هاشتاق «#الممرض خالد الحسيني».
وتوفي أمس الأحد، الممارس الصحي خالد بن عبدالله بن طه الحسيني البركاتي، وهو من أبناء قرية أبي عروة بمحافظة الجموم.
وتخرج الحسيني في معهد السباعي بجدة عام 1425 والتحق بالعمل بمركز صحي في الباحة، على وظيفة فني تمريض، ثم انتقل للعمل بمستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة.
وكانت إمارة مكة المكرمة، ذكرت- عبر حسابها بتويتر- أن أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، عزيا ذوي الممرض خالد الحسيني، من منسوبي صحة مكة، وسألا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
وناشد مغردون عبر الهاشتاق، وزارة الصحة، بعمل قائمة للمتوفين بسبب كورونا، ومعاملتهم كمعاملة شهداء الواجب، معتبرين ذلك أقل واجب تجاه الممرض الحسيني.
وقال المغرد عبدالله الشعيل: «رحم الله البطل الممرض خالد الحسيني، أحد أبطال الصحة في مكة، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا.. رحل صاحب الخلق الرفيع ومن كان يوصي بالصلاة وكان محافظا عليها».
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