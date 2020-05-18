جامعة جازان توقع اتفاقية مع البريد السعودي لتوصيل وثائق الطلبة

وقَّعت جامعة جازان، اليوم الإثنين، اتفاقية مع البريد السعودي بالمنطقة، تتضمن تسليم طلبة الجامعة وثائقهم وسجلاتهم الأكاديمية وبطاقاتهم البنكية، عبر البريد السعودي ومن خلال العنوان الوطني لكل طالب وطالبة، دون الحاجة للوصول لمقر الكليات أو لمقر عمادة القبول والتسجيل.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي، أن الاتفاقية تجسد حرص الجامعة على خدمة طلبتها والتسهيل عليهم فيما يتعلق بتسلم وثائقهم، وسجلاتهم الأكاديمية، وبطاقاتهم البنكية، تطبيقًا لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتكفل بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة، التي ستتم بواسطة البريد الممتاز.

وأشار إلى أن العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني؛ حيث سيتم خلال هذا الفصل إرسال نحو 6000 إرسالية للمستفيدين، تتضمن الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين من قبل البريد السعودي؛ دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأهاب بجميع الطلاب والطالبات، المبادرة بتسجيل عنوانهم الوطني من خلال حساب الطالب في النظام الأكاديمي، لضمان استلام وثائقهم دون تأخير.

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