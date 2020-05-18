أخبار السعودية اليوم.. تقلبات جوية على 3 مناطق.. وتحرك عاجل ينهي تكدس العمالة في المدينة المنورة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 18 مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، ومنها تنبيه الهيئة العامة للأرصاد من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتحرك عاجل من «إمارة المدينة» يُنهي مشاكل التكدس في مواقع سكن العمالة و ممرضة بمكة تتعرض لحادث مروري وتصر على العمل لخدمة مرضى كورونا.

تنبيهات من «الأرصاد» لـ 3 مناطق.. و«الدفاع المدني» تحذّر المواطنين

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

جامعة جازان توقع اتفاقية مع البريد السعودي لتوصيل وثائق الطلبة

وقَّعت جامعة جازان، اليوم الإثنين، اتفاقية مع البريد السعودي بالمنطقة، تتضمن تسليم طلبة الجامعة وثائقهم وسجلاتهم الأكاديمية وبطاقاتهم البنكية، عبر البريد السعودي ومن خلال العنوان الوطني لكل طالب وطالبة، دون الحاجة للوصول لمقر الكليات أو لمقر عمادة القبول والتسجيل.

تحرك عاجل من «إمارة المدينة» يُنهي مشاكل التكدس في مواقع سكن العمالة

أعلنت إمارة منطقة المدينة المنورة، الانتهاء من تطبيق مختلف الإجراءات والتدابير، التي أقرها الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة لتصحيح مواقع إسكان العمالة في «المدينة المنورة»، وإنهاء مشاكل التكدس التي تم رصدها خلال الفترة الماضية في المساكن المخصصة لهم، والموجودة داخل عددٍ من الأحياء السكنية.

السديس يصدر قرارًا بإنشاء الوكالة النسائية للشؤون التطويرية

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الإثنين، قرارًا بإعادة هيكلة وكالة المساعدة النسائية، وإمدادها بالكفاءات والطاقات المؤهلة.

ممرضة بمكة تتعرض لحادث مروري وتصر على العمل لخدمة مرضى كورونا

ضربت الممرضة زينب مجاهد، مثًلا رائعًا في التفاني في العمل وخدمة المرضى؛ حيث حضرت لممارسة عملها في مستشفى شرق عرفات للعزل الصحي لمرضى كورونا، رغم تعرضها لإصابات نتيجة حادث مروري.

الكشف على 36 ألف عامل بمحافظة ينبع للحد من انتشار كورونا

تم الكشف على 36 ألف عامل في الأحياء السكنية المكتظة في محافظة ينبع، وذلك ضمن التقصي الميداني للحد من انتشار فيروس كورونا.

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بالفيديو.. في عملية استغرقت 48 ساعة.. نقل شجرة معمِّرة بالرياض

تفاعلت عدة جهات مختصة في الرياض مع استغاثة نشطاء في البيئة، لإنقاذ شجرة معمرة من القطع بأحد المخططات الجديدة؛ حيث تم نقلها لمكان جديد في عملية استغرقت 48 ساعة.

بعد ورود تنبيه متقدم من «الأرصاد».. «مدني جازان» يحذر المواطنين من تقلبات جوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود عدد من التنبيهات وتنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها.

«أمانة القصيم» تغلق معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية في بريدة

ضبطت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع لجنة متابعة مساكن العمالة، معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية والاحترازية بمدينة بريدة.

حساب المواطن: لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرفض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن حذف المرفق إلا في حالة الرد برفضه من قبل البرنامج.

أمانة العاصمة المقدسة توزّع معقمات مجانًا في مكة المكرمة

واصلت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في وكالة الخدمات، وبمشاركة الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية- إدارة التطوع البلدي- توزيع المعقمات على المواطنين والمقيمين، والعاملين بالميدان من الإدارات الحكومية، والعاملين في المنشآت التجارية، والمتسوقين شرق مكة المكرمة.

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