بالفيديو.. في عملية استغرقت 48 ساعة.. نقل شجرة معمِّرة بالرياض

تفاعلت عدة جهات مختصة في الرياض مع استغاثة نشطاء في البيئة، لإنقاذ شجرة معمرة من القطع بأحد المخططات الجديدة؛ حيث تم نقلها لمكان جديد في عملية استغرقت 48 ساعة.

وذكرت قناة الإخبارية في تقرير لها، أن الشجرة كانت معرضة للجرف بواسطة الجرافات التي تعمل في المشروع؛ حيث قامت جهات حكومية بنقل الشجرة إلى مكان آخر لتكمل باقي عمرها في أمان.

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وقام مختصون بعملية نقل الشجرة إلى مكانها الجديد بطريق الملك سلمان، واستغرقت عملية نقل الشجرة 48 ساعة.

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