السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,268 سلة غذائية رمضانية في شبوة



شبوة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,268 سلة غذائية رمضانية، تزن 93 طنًا و832 كيلو جراماً ، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 768 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .

//انتهى//

15:52ت م

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