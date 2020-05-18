السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر المحتاجة في السودان



ولاية الخرطوم 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان الشقيقة، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

وجرى توزيع 362 سلة غذائية في مراكز الايتام بمحلية امبدة في ولاية الخرطوم، استفاد منها 2,172 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان .

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15:38ت م

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