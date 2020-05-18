السعودية اليوم / تجارة نجران تنفذ 189 جولة رقابية على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر



نجران 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

نفذت الفرق الرقابية لفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران خلال اليومين الماضية، 189جولة رقابية على منافذ بيع مستلزمات عيد الفطر المبارك بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع واستقرار الأسعار خلال عيد الفطر المبارك .

وأكدت "تجارة" نجران استمرار الجولات الرقابية على مدار الساعة على منافذ البيع المختلفة،لرصد وفرة السلع واستقرار الأسعار ، واستقبال بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" في حال رصد أي مخالفات وتجاوزات تجارية.

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15:33ت م

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