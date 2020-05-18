

المدينة المنورة 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أطلقت شركة وادي طيبة التابعة لجامعة طيبة برنامجها التقني الصيفي لعام 2020م في نسخته الثانية للتعليم والتدريب على التقنيات الناشئة لطلاب وطالبات الجامعات المحلية والدولية والخريجين خلال الفصل الدراسي الصيفي.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالرحمن العليان أن البرنامج يهدف إلى تلبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل وتنمية قدرات المتدرب الوظيفية سعياً إلى رفع مهارات المتدرب وتعزيز الفرص الوظيفية المستقبلية لديه.

وأفاد أن البرنامج يستهدف ثلاثة مسارات تقنية ناشئة (البلوكتشين – انترنت الأشياء - والواقع الافتراضي والمعزز) التي سيتم التدريب عليها عبر محاضرات وورش عمل ومعامل افتراضية وتعليم ذاتي، ويتميز البرنامج بمدربيه الوطنيين من المهندسين المتخصصين في التقنيات الحديثة ويمتد إلى سبعة أسابيع بمعدل 150 ساعة تدريبية.

// انتهى//

15:27ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ "وادي طيبة" يطلق برنامجه التقني الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.