

جنيف 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم ، لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد

وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده ستقدّم ملياري دولار كمساعدات لمكافحة واء كوفيد-19 على مدى عامين.

وشدد على أن بلاده لم تتحمل مسؤولياتها فقط تجاه شعبها، بل تجاه كل العالم، وتقاسمت كافة المعارف الخاصة بالفيروس والوقاية والبصمة الجينية مع الجميع عبر منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن الصين ستتعاون مع مجموعة العشرين في تنفيذ مبادرة تعليق سداد الديون للدول التي تواجه ضغوطا بسبب الوباء .

// انتهى //

14:40ت م

0062



جنيف 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسأكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم ، لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون "للمصلحة العالمية العامة" فور بدء استخدامه.وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده ستقدّم ملياري دولار كمساعدات لمكافحة واء كوفيد-19 على مدى عامين.وشدد على أن بلاده لم تتحمل مسؤولياتها فقط تجاه شعبها، بل تجاه كل العالم، وتقاسمت كافة المعارف الخاصة بالفيروس والوقاية والبصمة الجينية مع الجميع عبر منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن الصين ستتعاون مع مجموعة العشرين في تنفيذ مبادرة تعليق سداد الديون للدول التي تواجه ضغوطا بسبب الوباء .// انتهى //14:40ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الصيني يؤكد أن أي لقاح لكوفيد-19 تطوره بلاده سيكون "للمصلحة العالمية العامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.