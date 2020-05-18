

بغداد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

يطبق العراق ابتداء من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.

أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينا بأن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء

وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية ، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.

// انتهى //

14:37ت م

0061



بغداد 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسيطبق العراق ابتداء من الأربعاء المقبل حظراً مناطقيًا على ستة أحياء في العاصمة بغداد يستمر أسبوعين.أعلن ذلك وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم, مبينا بأن هذا الإجراء يأتي لمواجهة الزيادة المتسارعة في أعداد الإصابات بوباء كورونا وظهور بؤر وبائية في بعض مناطق بغداد ،مشيراً إلى اتخاذ إجراءات مشددة في المناطق المشمولة بالحظر.وأوضح التميمي أن المناطق المشمولة بالحظر المناطقي هي مدينة الصدر وأحياء الحبيبة والكمالية والشعلة والعامرية والحرية ، مشيراً إلى أن الحظر المناطقي سترافقه أكبر عملية رصد وبائي فعال في القطاعات والمحلات المشمولة.// انتهى //14:37ت م0061

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يطبق الحظر المناطقي على ستة أحياء في العاصمة بغداد لمواجهة تفشي فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.