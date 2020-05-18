السعودية اليوم / المغرب تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 60 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.

// انتهى //

14:14ت م

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الرباط 25 رمضان 1441 هـ الموافق 18 مايو 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.// انتهى //14:14ت م0056

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