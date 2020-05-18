السعودية | وزارة الصحة : تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الصحة : تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا . والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم لاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 28748 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.
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