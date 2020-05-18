شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن البيئي" يكرم ناشطا بيئيا ساهم في إنقاذ شجرة معمرة والان نبدء بالتفاصيل

كرم قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر بن محمد الحربي مساء أمس الأحد الناشط البيئي عبيد بن خلف سيف العوني ونقل له تحيات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -يحفظه الله- لقاء حرصه وجهوده ومساهمته في المحافظة على البيئة وذلك لاسهامه في حماية شجرة معمرة عبر مقطع فيديو بثه عبر تويتر

وكان أحد الناشطين البيئيين قد تواصل مع القوات يوم الأربعاء الموفق ٢٠ رمضان ١٤٤١ يفيد بأن المقطع المتداول على منصة تويتر يعود للناشط العوني الذي قام بتصويره ونشره عبر سائل التواصل الاجتماعي مطالبا الجهات المختصة بحماية شجرة معمرة في أحد المخططات السكنية الجديدة بغرب الرياض، وعلي الفور استجابت القوات لبلاغ المواطن وتواصلت مع العوني وباشرت الموقع في نفس اليوم، حيث تم التنسيق مع مالك المخطط ومع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض والهيئة الملكية لمدينة الرياض التي قامت مشكورة بنقل الشجرة بشكل سليم إلى موقعها الجديد في أرض مشاريع الرياض الخضراء التابعة للهيئة.