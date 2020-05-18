، المغرب يسجل 60 إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع العدد الإجمالي إلى 6930 حالة

سجل المغرب، اليوم، 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6930 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الوفيات استقر عند 192 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 3732 بعد تعافي 72 شخصاً.المغرب فيروس كورونا الجديد